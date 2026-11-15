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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
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Илья Малинин победил на американском этапе серии Гран-при

Самой любопытной историей четвертого турнира серии Гран-при у фигуристов стало первое выступление в сезоне главного неудачника Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Домашний этап — Skate America — Илья Малинин выиграл, но слишком неубедительно, чтобы считать его полноценным возвращением на лед «бога квадов» и безусловного лидера мужского одиночного катания. Некоторые из его конкурентов, не участвовавших в этих соревнованиях,— например, россияне Владислав Дикиджи и Евгений Семененко — выглядели по ходу сезона ничуть не слабее.
Если забыть обо всем, что происходило с американцем Ильей Малининым в этом году до турнира в городе Эверетт, его выступление на нем следовало признать событием совершенно рядовым. Фигурист, который уже давно является слишком очевидным лидером мужского фигурного катания, одержал, врываясь в очередной сезон, очередную вполне дежурную победу в довольно скромных по составу участников состязаниях. Никого из основных сегодняшних героев жанра, кроме него, на четвертом этапе Гран-при не было.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бог прыжков вернулся по-человечески».