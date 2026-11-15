Илья Малинин победил на американском этапе серии Гран-при

Если забыть обо всем, что происходило с американцем Ильей Малининым в этом году до турнира в городе Эверетт, его выступление на нем следовало признать событием совершенно рядовым. Фигурист, который уже давно является слишком очевидным лидером мужского фигурного катания, одержал, врываясь в очередной сезон, очередную вполне дежурную победу в довольно скромных по составу участников состязаниях. Никого из основных сегодняшних героев жанра, кроме него, на четвертом этапе Гран-при не было.