Петербургский хостинг-провайдер Beget вновь подвергся DDoS-атаке
Хостинг-провайдер Beget сообщил о новой масштабной DDoS-атаке на свою инфраструктуру, из-за чего у части пользователей могли возникнуть проблемы с доступом к сайтам и сервисам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.
По данным Beget, атакующие последовательно перебирают подсети провайдера, пытаясь нарушить работу его инфраструктуры. В компании считают, что атака может быть связана с восстановлением сервисов после предыдущего инцидента. В частности, временные сложности с доступом могли затронуть Ozon, Wildberries, Сбербанк и другие ресурсы.
Для защиты инфраструктуры Beget также ограничил количество SSH-подключений с IP-адресов за пределами России. Компания продолжает отражать атаку и восстанавливать стабильную работу сервисов.
Это не первый крупный инцидент с Beget за последнее время. В ночь на 2 ноября хостинг-провайдер подвергся масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к инфраструктуре компании. Позднее Beget сообщил о потере облачной инфраструктуры и проблемах с восстановлением данных части пользователей.
После инцидента провайдер начал поэтапно восстанавливать сервисы. В частности, компания сообщала о запуске сайтов из резервных копий, а также о постепенном возвращении инфраструктуры к работе.