Петербургский хостинг-провайдер Beget вновь подвергся DDoS-атаке

По данным Beget, атакующие последовательно перебирают подсети провайдера, пытаясь нарушить работу его инфраструктуры. В компании считают, что атака может быть связана с восстановлением сервисов после предыдущего инцидента. В частности, временные сложности с доступом могли затронуть Ozon, Wildberries, Сбербанк и другие ресурсы.