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Француз Сириль Ган отстоял титул чемпиона UFC

Француз Сириль Ган отстоял титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в самой тяжелой категории благодаря победе в Нью-Йорке над американцем Джошем Хокитом. Получилась она очень трудной: на всех трех картах Ган выиграл с минимальным перевесом. В следующем бою Гану, вполне возможно, придется иметь дело с кем-то из двух российских супертяжей, претендующих на его титул,— либо Александром Волковым, либо Сергеем Павловичем.
Центральный бой турнира UFC, который в ночь на 15 ноября по московскому времени принимал знаменитый Madison Square Garden, не добавил ничего нового к репутации Сириля Гана. Вроде бы и заслуженный чемпион в очень престижной категории, но все-таки, скажем так, с оговорками, вопросиками. Без них не обошелся фактически ни один из свежих поединков француза исключительной важности. В 2022 и 2023 годах, сражаясь за звание, он без вариантов проигрывал тогдашним суперзвездам — Франсису Нганну и Джону Джонсу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ударовитые тяжеловесы».