Француз Сириль Ган отстоял титул чемпиона UFC

Центральный бой турнира UFC, который в ночь на 15 ноября по московскому времени принимал знаменитый Madison Square Garden, не добавил ничего нового к репутации Сириля Гана. Вроде бы и заслуженный чемпион в очень престижной категории, но все-таки, скажем так, с оговорками, вопросиками. Без них не обошелся фактически ни один из свежих поединков француза исключительной важности. В 2022 и 2023 годах, сражаясь за звание, он без вариантов проигрывал тогдашним суперзвездам — Франсису Нганну и Джону Джонсу.