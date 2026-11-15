Росстандарт опубликовал ГОСТ по технологии приготовления блюд русской кухни

«Это не попытка все зарегулировать»,— обещал министр. Приобщиться к ГОСТу на сайте Росстандарта, к слову, непросто: нужна регистрация, но и с ней листать усыпанный водяными знаками документ придется постранично, как в библиотечном спецхране. А с айфоном нужно еще и догадаться положить аппарат набок — и лишь тогда откроется «тайное» знание.