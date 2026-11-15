Бизнес-споры стали чаще попадать в поле зрения Верховного суда

Как выяснил “Ъ”, двукратное падение количества рассматриваемых Верховным судом РФ (ВС) арбитражных споров в 2025 году сменилось тенденцией к росту в текущем году. Снижение числа жалоб объяснялось в первую очередь кратным повышением в сентябре 2024 года судебных пошлин. За десять месяцев 2026-го количество обращений бизнеса в ВС выросло на 10%, а число переданных в экономколлегию споров — на 14,2% в годовом выражении. При этом шансы на пересмотр дела коллегией ВС сейчас составляют 2%, что почти в полтора раза больше, чем два года назад.