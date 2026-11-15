Бизнес-споры стали чаще попадать в поле зрения Верховного суда
Как выяснил “Ъ”, двукратное падение количества рассматриваемых Верховным судом РФ (ВС) арбитражных споров в 2025 году сменилось тенденцией к росту в текущем году. Снижение числа жалоб объяснялось в первую очередь кратным повышением в сентябре 2024 года судебных пошлин. За десять месяцев 2026-го количество обращений бизнеса в ВС выросло на 10%, а число переданных в экономколлегию споров — на 14,2% в годовом выражении. При этом шансы на пересмотр дела коллегией ВС сейчас составляют 2%, что почти в полтора раза больше, чем два года назад.
“Ъ” произвел подсчеты по судебным актам картотеки арбитражных дел, которые показывают изменение ситуации с рассмотрением ВС арбитражных споров. Напомним, в сентябре 2024-го вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ, в десятки раз увеличившие размеры пошлин за обращение в суд. Это почти не отразилось на числе подаваемых в арбитражные суды исков (2,07 млн в 2024 году против 2,16 млн в 2025-м), но количество случаев обжалования решений в вышестоящие инстанции существенно снизилось. В частности, число обращений в ВС за 2025 год уменьшилось вдвое. Статистика текущего года говорит о развороте тренда.