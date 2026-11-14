В общежитии университета началась жара
Суд арестовал декана самарского вуза, поселившего мигрантов со студентами
CУ СКР по Самарской области расследует дело о заселении иностранцев за взятки в общежитие самарского социально-педагогического университета. В преступлении подозреваются пять местных жителей, включая декана естественно-географического факультета СГСПУ Ивана Казанцева. По версии следствия, фигуранты разработали преступную схему, благодаря которой приезжим из Средней Азии за вознаграждение предоставлялась возможность проживания в общежитиях. Мигранты числились студентами, но не посещали занятий.
СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении пяти жителей Самары, один из которых — декан естественно-географического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) Иван Казанцев. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и организация незаконной миграции, совершенная организованной группой (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Имена остальных четверых участников преступной схемы следствие не раскрывает. По данным «Ъ-Волга», среди них могут оказаться высокопоставленные руководители вуза.
По версии следствия, летом 2026 года декан факультета через двух посредников получил от иностранных граждан не менее 54 тыс. руб. Взятка предназначалась за необоснованную ликвидацию академических задолженностей и фиктивный прием на учебу.
Это позволяло продлевать учебные визы и оставаться в России. Осенью того же года организованная группа, по информации силовиков, занялась фиктивной регистрацией иностранцев — граждан Туркменистана: их ставили на учет в общежитии вуза и в жилом помещении, предоставленном одним из фигурантов.
По данным источников «Ъ-Волга» в силовых структурах, с разрешения господина Казанцева в общежитии незаконно проживали несколько десятков мигрантов, которые работали на разных предприятиях города, но не учились.
С четверга в СГСПУ полиция при поддержке Росгвардии проводит обыски и выемку документов. На момент выхода публикации они продолжаются. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Самарской области.
Ранее источник в силовых структурах сообщил «Ъ-Волга» о задержании одного из проректоров вуза в рамках расследования дела. С ним проводились следственные действия, но информация о его причастности к преступлению пока не подтвердилась.
В самом вузе ситуацию не комментируют. Как сообщили «Ъ-Волга» в СГСПУ, о задержании должностного лица университета и следственных действиях там слышат впервые.
В настоящее время все фигуранты задержаны. Следственные действия продолжаются. Вечером в пятницу, 13 ноября, Самарский районный суд по ходатайству следствия арестовал Ивана Казанцева на два месяца — по 11 января 2027 года включительно. Суд согласился с доводами силовиков о том, что «оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей — большинство из которых являются студентами факультета». Санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки. Преступление по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. или без него. Окончательная квалификация и мера ответственности фигурантов будут определены судом.
На начало ноября 2026 года общая численность студентов Самарского государственного социально-педагогического университета составляет 5759 человек. Ректором СГСПУ с октября 2022 года является его выпускница, в прошлом — замминистра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Учащимся вуза предоставляются три общежития. Они рассчитаны на 1526 человек.