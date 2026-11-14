В общежитии университета началась жара

В настоящее время все фигуранты задержаны. Следственные действия продолжаются. Вечером в пятницу, 13 ноября, Самарский районный суд по ходатайству следствия арестовал Ивана Казанцева на два месяца — по 11 января 2027 года включительно. Суд согласился с доводами силовиков о том, что «оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей — большинство из которых являются студентами факультета». Санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки. Преступление по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. или без него. Окончательная квалификация и мера ответственности фигурантов будут определены судом.