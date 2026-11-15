ФК «Челябинск» обыграл московский «Велес» в матче Первой лиги по футболу
Дубль оформил Хетаг Кочиев
В очередном матче чемпионата Первой лиги России по футболу футбольный клуб «Челябинск» встречался на своем поле с московским «Велесом». Встреча стала первым официальным матчем, проведенным в недавно открытой «Арене Челябинск» — крытом футбольно-легкоатлетическом комплексе.
Счет был открыт уже на 5-й минуте — после подачи углового точный удар головой удался защитнику «Челябинска» Хетагу Кочиеву. На 13-й минуте гости отыгрались — сольный проход и точный удар удались Кариму Гераеву. Однако уже на 21-й минуте полузащитнику хозяев Глебу Мирошниченко удался красивый удар с 25 метров в дальнюю «девятку» ворот гостей — 2:1. А на 28-й минуте еще один точный дальний удар, на этот раз от нападающего «Челябинска» Матвея Урванцева, сделал счет 3:1.
Во втором тайме на 51-й минуте Хетаг Кочиев, удачно сыграв на добивании, оформил себе дубль и сделал преимущество ФК «Челябинск» разгромным — 4:1. На 66-й минуте челябинцам ответил Карим Гераев, ударом головой сократив отставание «Велеса» и также оформив дубль. Больше результативных действий в матче не было. 4:2 — победа хозяев, третья подряд.
После 18 проведенных матчей ФК «Челябинск» набрал 24 очка и на момент окончания матча занимал 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.