ФК «Челябинск» обыграл московский «Велес» в матче Первой лиги по футболу

Счет был открыт уже на 5-й минуте — после подачи углового точный удар головой удался защитнику «Челябинска» Хетагу Кочиеву. На 13-й минуте гости отыгрались — сольный проход и точный удар удались Кариму Гераеву. Однако уже на 21-й минуте полузащитнику хозяев Глебу Мирошниченко удался красивый удар с 25 метров в дальнюю «девятку» ворот гостей — 2:1. А на 28-й минуте еще один точный дальний удар, на этот раз от нападающего «Челябинска» Матвея Урванцева, сделал счет 3:1.