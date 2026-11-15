В октябре продажи квартир в новостройках РФ упали почти на 30%
В октябре 2026 года по всей России на первичном рынке жилья продано 1,93 млн кв. м, что на 29,7% меньше год к году, совокупная выручка застройщиков сократилась на 24,9%, до 406,58 млрд руб., следует из данных аналитического сервиса Dataflat. В октябре этого года в регионах, входящих в топ-10 с заметными объемами строительства жилья, было продано 918 тыс. кв. м, что на 36% меньше, чем годом ранее, отмечают в аналитическом центре «Дом.РФ».
Самое существенное падение — на 50% год к году, до 46 тыс. кв. м,— зафиксировано в Тюменской области, по 48% — в Ростовской области (до 57 тыс. кв. м) и Краснодарском крае (до 62 тыс. кв. м). В Москве в октябре этого года реализовано квартир в новостройках на 43% меньше год к году, в Санкт-Петербурге — на 29%, или 101 тыс. кв. м. В частности, в Москве в октябре 2026 года спрос на ипотеку снизился на 54% год к году, а спрос на покупку жилья без использования заемных средств — на 34%, отмечает коммерческий директор Level Group Александра Мамохина. При этом, по ее словам, 50% заключенных в прошлом месяце сделок пришлись на те, документы по которым оформлялись еще в сентябре.
Октябрь оказался провальным месяцем для девелоперов жилья в плане продаж. Для сравнения: в два других сложных для индустрии месяца — феврале и марте — продажи квартир в новостройках в целом по России, согласно Dataflat, сократились на 17,5% и 17,4% год к году, до 1,62 млн кв. м и 1,49 млн кв. м соответственно, а общая выручка застройщиков — на 18,3%, до 328,27 млрд руб., и на 13,8%, до 313,12 млрд руб. соответственно.