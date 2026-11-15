Владельцы «КанБайкал» перевезли активы из зарубежных стран в Россию
CanBaikal Resources Inc., основной учредитель НК «КанБайкал» (входит в состав группы «Нефтиса»), под контролем которой находилось 99,9% уставного капитала ООО «КанБайкал», была перерегистрирована 12 ноября текущего года в специальном административном районе на острове Октябрьском (Калининградская область) как МКООО «КанБайкал Резорсез», сообщает «Интерфакс».
Кроме того, владелец доли НК в размере 0,1%, Unitoil Ltd — стала резидентом САР в Калининградской области в начале текущего месяца, став МКООО «Юнитоил».
ООО «КанБайкал» входит в состав АО НК «Нефтиса» – нефтяного актива промышленно-финансовой группы «САФМАР». В настоящее время компания ведет добычу на четырех месторождениях в ХМАО-Югре: Западно-Малобалыкском, Унтыгейском, Атайском и Айском. «Нефтиса» основана в 2008 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым.