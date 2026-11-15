Владельцы «КанБайкал» перевезли активы из зарубежных стран в Россию

CanBaikal Resources Inc., основной учредитель НК «КанБайкал» (входит в состав группы «Нефтиса»), под контролем которой находилось 99,9% уставного капитала ООО «КанБайкал», была перерегистрирована 12 ноября текущего года в специальном административном районе на острове Октябрьском (Калининградская область) как МКООО «КанБайкал Резорсез», сообщает «Интерфакс».