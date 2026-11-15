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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Движение поездов в Неклиновском районе перевели на временную схему

Пассажирские поезда на направлениях Таганрог — Ростов и Таганрог — Успенская в Ростовской области курсируют по временной схеме. Ряд составов уже проследовал через барьерные участки, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Накануне ночью в результате падения обломков БПЛА была повреждена электроподстанция на станции Таганрог, нарушена работа контактной сети на перегоне Неклиновка — Марцево.
Специалисты аварийно-восстановительных бригад продолжают устранять последствия инцидента. Железнодорожники делают все возможное для возобновления движения в штатном режиме.
Подробнее о случившемся читайте в материале «Дронами по инфраструктуре».

Авторы

  • Мария Хоперская