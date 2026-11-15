Дронами по инфраструктуре

В Таганроге в результате атаки беспилотников ночью и утром 15 ноября повреждены участок трассы Р-280 «Новороссия», две электроподстанции, пять автомобилей и частный дом. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Всего, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили около 50 дронов — в Таганроге, на который пришлась основная часть атаки, в Ростове-на-Дону и семи районах. Атаку отразили в Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском районах. Информация о последствиях продолжает уточняться.