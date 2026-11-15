Дронами по инфраструктуре
Что известно о массированной атаке на Таганрог ночью и утром 15 ноября
В Таганроге в результате атаки беспилотников ночью и утром 15 ноября повреждены участок трассы Р-280 «Новороссия», две электроподстанции, пять автомобилей и частный дом. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Всего, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили около 50 дронов — в Таганроге, на который пришлась основная часть атаки, в Ростове-на-Дону и семи районах. Атаку отразили в Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском районах. Информация о последствиях продолжает уточняться.
Первое сообщение о беспилотной опасности глава Таганрога Светлана Камбулова опубликовала в 01:25, предупредив горожан о работе ПВО и уничтожении над городом дронов. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, спуститься в укрытия, подземные переходы или паркинги, а при обнаружении обломков не приближаться к ним и сообщить о находке по номеру 112. В 06:16 мэр уведомила о ракетной опасности.
В 07:21 Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки. В Таганрог погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.
«Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина - главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего»,— добавил губернатор.
Беспилотники повредили участок трассы в Неклиновском районе и пять автомобилей (один из них находился на стоянке АЗС). Речь идет о трассе Р-280 «Новороссия». Обломки БПЛА повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути. На месте работают экстренные службы. На время, пока движение через мост перекрыто, автомобили направляются через Таганрог и село Покровское.
Из-за повреждений электроподстанции в Таганроге обесточенной оказалась железнодорожная линия станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановили. Еще одна электроподстанция вышла из строя в квартале Шубин. Возникло возгорание. По уточненным данным, открытое горение ликвидировано. Сейчас идет проливка: специалисты обрабатывают территорию, чтобы исключить повторное возгорание.
«С утра работу начнет специальная комиссия по оценке нанесённого ущерба. По всем вопросам можно обратиться в Управление защиты от чрезвычайных ситуаций Таганрога или по телефону горячей линии: 8 (8634) 37-50-88, а также по номеру 112»,— уведомила Светлана Камбулова.
По данным СКЖД, обломки дронов повредили контактную сеть на перегоне Неклиновка – Марцево. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Отменили следующие маршруты: №6071 Таганрог – Ростов (отправление 04:34), №6301 Успенская – Таганрог (отправление 04:50) и №6302 Таганрог – Успенская (отправление 06:44).
В 09:27 губернатор опубликовал уточненную информацию. Утром 15 ноября пострадал житель села Троицкое. Он находился на территории производственного цеха. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В Таганроге обломки БПЛА повредили крышу, фасад и остекление частного дома.
В Ростовской области движение 14 поездов из Ростова в Таганрог сократили до станции Морская. В обратном направлении отправление пригородных поездов осуществляется со станции Морская. Отменены пригородные поезда № 6071 Таганрог – Ростов, № 6301 Успенская – Таганрог, № 6302 Таганрог – Успенская, № 6501 Таганрог – Ростов, № 6507 Таганрог – Ростов, № 6303 Успенская – Ростов, № 6304 Таганрог – Успенская. На три часа задержан поезд № 805 «Ласточка» Таганрог – Новороссийск.
С 9:00 в Таганроге ввели локальный режим ЧС. Рабочая группа приступила к обходу поврежденных домов для оценки ущерба.
Жителям Ростовской области напомнили также о действии запрета на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.