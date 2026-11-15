Самый высокий небоскреб Челябинска ищет директора по развитию
Бизнес-центр «Челябинск Сити» открыл вакансию директора по развитию. Объявление опубликовано на платформе hh.ru.
В обязанности директора по развитию входят: коммерческая стратегия комплекса, корпоративные продажи (B2B/B2G), разработка и продажа интегрированного продукта, работа с программой лояльности, маркетинг и бренд, событийный маркетинг, интеграция идей и инвестпроектов, управление ценообразованием и доходностью, а также управленческая аналитика и внедрение коммерческой отчетности и CRM-системы.
Среди требований к потенциальным кандидатам — опыт (от 3 до 6 лет минимум) на позиции коммерческого директора или директора по развитию или продажам в гостиничном, ресторанном бизнесе или коммерческой недвижимости премиум-класса, подтвержденный опыт проактивных B2B-продаж крупным корпорациям и госструктурам, опыт создания и продажи комплексных пакетов услуг и программ лояльности, опыт управления маркетингом и подрядчиками, понимание премиального сервиса и клиентского опыта, опыт работы в горизонтальной команде без прямых подчиненных, высшее образование (экономика, менеджмент, маркетинг, гостеприимство).
Кроме того, желательно, чтобы претенденты на должность обладали сетью деловых контактов в Челябинске и на Урале среди крупных корпораций, промышленных предприятий, в правительстве Челябинской области и ивент-агентствах, имели опыт работы в международной гостиничной сети или в проектах вывода объекта из убытка, а также опыт событийного маркетинга и работы с деловой и творческой аудиторией.
Точный уровень дохода в объявлении не указан, его обсудят с кандидатом на собеседовании.
Административно-культурный центр «Челябинск-Сити» занимает одноименное здание — самое высокое (23 этажа, высота 111 метров с учетом шпиля) в Челябинске. Здание входило в число активов, национализированных у бывшего владельца ЮГК Константина Струкова.