Самый высокий небоскреб Челябинска ищет директора по развитию

Кроме того, желательно, чтобы претенденты на должность обладали сетью деловых контактов в Челябинске и на Урале среди крупных корпораций, промышленных предприятий, в правительстве Челябинской области и ивент-агентствах, имели опыт работы в международной гостиничной сети или в проектах вывода объекта из убытка, а также опыт событийного маркетинга и работы с деловой и творческой аудиторией.