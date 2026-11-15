У молодой челябинки мошенники похитили 9 млн рублей

Мошенническая схема началась со звонка из поликлиники. Девушке предложили пройти ежегодную диспансеризацию и попросили назвать код из смс-сообщения. После телефонный звонок прервался, и с ней связался якобы сотрудник Минцифры России, сообщив о взломе учетной записи на портале «Госуслуг». Далее горожанка общалась с лжесотрудником правоохранительных органов, который обвинил ее в пособничестве экстремистской преступной деятельности и угрожал уголовным преследованием. Для разрешения вопроса и подтверждения ее непричастности необходимо было провести визуальный обыск в квартире родителей и задекларировать имеющиеся в наличии денежные средства и материальные ценности. Следуя инструкциям злоумышленников, девушка забрала из родительского сейфа около 9 млн руб. и, завернув все в пакет, передала пособнику мошенников для их проверки в налоговом органе. После того как мошенники перестали выходить на связь и удалили всю переписку с ней, молодая челябинка поняла, что стала жертвой мошенников, и рассказала обо всем родителям.