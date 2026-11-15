В Нижней Туре водитель автобуса сбил насмерть пенсионерку
В Нижней Туре (Свердловская область) вечером14 ноября 58-летний водитель автобуса при проезде нерегулируемого перехода по ул. 40 лет Октября сбил пенсионерку, после чего она умерла на месте, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, у мужчины 35-летний стаж вождения, но ранее он уже привлекался за нарушения ПДД. По словам водителя, он не увидел пешехода, из-за чего ЧП и произошло. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшего по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть (ст.264 УК РФ).
«Инспекторами дорожного надзора при обследовании участка выявлены недостатки: отсутствуют освещение перехода, разметка и дорожные знаки, имеется зимняя скользкость», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.