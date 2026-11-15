В Нижней Туре водитель автобуса сбил насмерть пенсионерку

По данным ГИБДД, у мужчины 35-летний стаж вождения, но ранее он уже привлекался за нарушения ПДД. По словам водителя, он не увидел пешехода, из-за чего ЧП и произошло. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшего по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть (ст.264 УК РФ).