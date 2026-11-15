В парке Маяковского оформят ледовый городок с советскими атрибутами
В Екатеринбурге власти создадут ледовый городок в ЦПКиО им. Маяковского с 14 скульптурами изо льда, среди которых будут кубик Рубика, ракета с космонавтом, робот и тетрис, следует из данных портала госзакупок. Ледовый городок откроют 29 декабря.
Кроме того, там установят горки, лабиринт и большую ледяную чашу с вязаным бортиком. На обустройство планируют потратить 10,9 млн рублей.
О перенесении ледового городка в парк Маяковского стало известно в конце октября. Его перенос связан с требованиями безопасности при его обустройстве и эксплуатации. По словам замглавы Екатеринбурга Константина Шевченко, из-за рельефа в сквере сложно устанавливать и убирать конструкции с помощью спецтехники.
Ранее стало известно, что в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге начали строить одну из самых высоких двухуровневых горок в России. Она станет одной из главных площадок зимнего фестиваля «Энергия РМК». Для дошкольников и школьников предусмотрят отдельную ледовую площадку, где будут проводить мастер-классы.