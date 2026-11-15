В парке Маяковского оформят ледовый городок с советскими атрибутами

В Екатеринбурге власти создадут ледовый городок в ЦПКиО им. Маяковского с 14 скульптурами изо льда, среди которых будут кубик Рубика, ракета с космонавтом, робот и тетрис, следует из данных портала госзакупок. Ледовый городок откроют 29 декабря.