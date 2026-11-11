РМК вновь построит в Екатеринбурге 24-метровую горку и большой каток
В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге начали строить одну из самых высоких двухуровневых горок в России. Она станет одной из главных площадок зимнего фестиваля «Энергия РМК. Зима», который откроется в конце декабря, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).
Высота горки — 24 и 17 метров. По размерам она сопоставима с пяти- и девятиэтажными домами. На ней оборудуют три ската для катания на тюбингах и автоматический подъемник. Вход будет платным, забронировать время для спуска можно будет на сайте фестиваля.
Помимо горки, в спортивном квартале построят один из крупнейших на Урале катков. Возле него разместят теплый павильон с прокатом коньков и кофейней. Для дошкольников и школьников предусмотрят отдельную ледовую площадку, где будут проводить мастер-классы. Рядом установят небольшие горки и конструкции для лазания.
Еще одной частью фестиваля станет ледовый городок с лабиринтами, качелями, скульптурами и большой горкой. В вечернее время его украсят разноцветной подсветкой. Кроме того, посетители смогут прогуляться по «Сказочному лесу» с наряженными елками и светящимися фигурами.
На территории фестиваля также построят хоккейный корт для матчей команд разного уровня. Для любителей экстремального спорта проект «РМК Экстрим» создаст джиббинг-парк со снежным склоном, трассами для джиббинга и детской зоной.
Напомним, в новогодние праздники 2026 года фестиваль «Энергия РМК. Зима» в Екатеринбурге посетили около 430 тыс. человек.