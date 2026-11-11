РМК вновь построит в Екатеринбурге 24-метровую горку и большой каток

Высота горки — 24 и 17 метров. По размерам она сопоставима с пяти- и девятиэтажными домами. На ней оборудуют три ската для катания на тюбингах и автоматический подъемник. Вход будет платным, забронировать время для спуска можно будет на сайте фестиваля.