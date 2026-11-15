Крайсуд обязал снести в Сочи апарт-отель, 20 лет маскировавшийся под кафе

Со ссылкой на решение суда сообщается, что на арендуемом земельном участке с видом разрешенного использования «общественное питание» было выявлено двухэтажное капитальное строение. Двадцать лет назад арендаторам этого участка было выдано разрешение на строительство кафе, однако в построенном здании функционировал апарт-отель. Проверяющие выявили, что здание разделено на 28 помещений, которые фактически являются апартаментами, принадлежавшими разным лицам.