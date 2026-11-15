Крайсуд обязал снести в Сочи апарт-отель, 20 лет маскировавшийся под кафе
Краснодарский краевой суд обязал снести самовольную постройку в Хостинском районе Сочи. Как оказалось, в строившемся как кафе объекте 20 лет функционировал апарт-отель. Об этом сообщает управление земельного контроля администрации города-курорта.
Со ссылкой на решение суда сообщается, что на арендуемом земельном участке с видом разрешенного использования «общественное питание» было выявлено двухэтажное капитальное строение. Двадцать лет назад арендаторам этого участка было выдано разрешение на строительство кафе, однако в построенном здании функционировал апарт-отель. Проверяющие выявили, что здание разделено на 28 помещений, которые фактически являются апартаментами, принадлежавшими разным лицам.
Общая площадь застройки составляет около 660 кв. м. При этом более 150 кв. м из них выходят за границы земельного участка, а часть пятна застройки вообще оказалась на территории полосы отвода железнодорожных путей.
Выяснилось также, что в течение прошедших лет здание подвергалось реконструкции: изменился его контур, увеличилась площадь, была выполнена перепланировка внутренних помещений. Документы же, разрешающие проведение этих работ, отсутствуют.
В итоге суд признал объект с примыкающими к нему дополнительными строениями самовольной постройкой и обязал его снести, признав право собственности на апартаменты отсутствующим. За неисполнение своего решения он назначил судебную неустойку в пользу администрации Сочи в размере 50 тыс. рублей в день за каждый день просрочки.