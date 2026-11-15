Дочь экс-губернатора Прикамья вышла из пермского бизнеса
Елена Арзуманова, дочь первого избранного губернатора Прикамья Геннадия Игумнова, вышла из состава пермских энергокомпаний «Энерго-Инвест» и РСК «Развитие». Об этом говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Ей принадлежало по 33%. Владельцами ООО стали руководитель компаний Николай Кислов и физлицо Светлана Жукова.
«Энерго-Инвест» и РСК «Развитие» владели (через компанию «Регионэнергосбыт») электросетевыми комплексами Добрянки, Краснокамска, а также обслуживали сети в других территориях края — Березниках, Чайковском, Перми. С начала 2026 года активы были проданы «Россети Урал».
Ранее сообщалось, что госпожа Арзуманова также ликвидировала ИП в Пермском крае. Сейчас у нее осталась только доля в 50% в столичном ООО «Интеллект».