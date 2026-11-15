Дочь экс-губернатора Прикамья вышла из пермского бизнеса

«Энерго-Инвест» и РСК «Развитие» владели (через компанию «Регионэнергосбыт») электросетевыми комплексами Добрянки, Краснокамска, а также обслуживали сети в других территориях края — Березниках, Чайковском, Перми. С начала 2026 года активы были проданы «Россети Урал».