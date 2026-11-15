Спикер Госсовета Удмуртии потерял 12 позиций в медиарейтинге глав закорганов
И занял 78-ю позицию
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в октябрьском медиарейтинге глав законодательных органов занял 78-ю строчку. За месяц он опустился на 12 позиций, следует из данных «Медиалогии».
В сентябре медиаиндекс спикера регионального парламента составил 224,2 очка. Снижение за месяц — 209 поинтов. Этот показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений в СМИ и их заметность.
Для сравнения, первое место в рейтинге занял председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Его медиаиндекс — 25,7 тыс. очков. Аутсайдером стал председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев с 27,6 поинтами.
Напомним, по итогам октября врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заняла 57-е место в медиарейтинге руководителей регионов. За месяц она поднялась на 11 позиций. Ее медиаиндекс составил 20,2 тыс. очков.