Регоператор жилищного строительства ищет подрядчика для возведения домов в Соликамске
Регоператор жилищного строительства Пермского края объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и выполнения работ по строительству многоквартирных домов в Соликамске. Информация о конкурсных процедурах размещена на федеральной электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Как следует из объявления, речь идет о строительстве трех многоквартирных жилых домов на улице Сильвинитовая 10, 10а, 14а. Строительства планируется вести в два этапа. Начало выполнения работ с 30 июня 2027 года. Срок окончания всех работ – не позднее 31 марта 2030 года. Начальная цена контракта 1,8 млрд руб. Заявки принимаются до 26 ноября.
Напомним, ранее власти Соликамска планировали развивать микрорайон Клестовка с помощью механизма КРТ. Торги на развитие территории 5 га были объявлены в августе. Застройщик должен был построить многоквартирные жилые дома общей жилой площадью не более 72 тыс. кв. м не более 16 этажей, а также сети инженерно-технического обеспечения и улично-дорожную инфраструктуру. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. После этого было объявлено, что заказчиком проекта выступит регоператор жилищного строительства.