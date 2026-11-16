Регоператор жилищного строительства ищет подрядчика для возведения домов в Соликамске

Регоператор жилищного строительства Пермского края объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и выполнения работ по строительству многоквартирных домов в Соликамске. Информация о конкурсных процедурах размещена на федеральной электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Как следует из объявления, речь идет о строительстве трех многоквартирных жилых домов на улице Сильвинитовая 10, 10а, 14а. Строительства планируется вести в два этапа. Начало выполнения работ с 30 июня 2027 года. Срок окончания всех работ – не позднее 31 марта 2030 года. Начальная цена контракта 1,8 млрд руб. Заявки принимаются до 26 ноября.