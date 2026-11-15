Еще один человек пострадал во время атаки дронов в Неклиновском районе
Утром 15 ноября еще один человек получил ранения во время атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Пострадал житель села Троицкое. Во время атаки он находился на территории производственного цеха. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
По уточненным данным, в Таганроге обломки БПЛА повредили крышу, фасад и остекление частного дома. Пострадавших нет.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге в результате атаки БПЛА погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения.
Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Беспилотники повредили участок трассы в Неклиновском районе и пять автомобилей (один из них находился на стоянке АЗС). Речь идет о трассе Р-280 «Новороссия». Обломки БПЛА повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути. На месте работают экстренные службы. На время, пока движение через мост перекрыто, автомобили направляются через Таганрог и село Покровское.
В Таганроге повреждения получила электроподстанция, что обесточило линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено. Еще одна электроподстанция вышла из строя в квартале Шубин. Возникло возгорание. Спецслужбы уже занимаются ликвидацией последствий.
Обломки дронов повредили контактную сеть на перегоне Неклиновка – Марцево. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Отменили следующие маршруты: №6071 Таганрог – Ростов (отправление 04:34), №6301 Успенская – Таганрог (отправление 04:50) и №6302 Таганрог – Успенская (отправление 06:44).
В Ростовской области движение 14 поездов из Ростова в Таганрог сократили до станции Морская. В обратном направлении отправление пригородных поездов осуществляется со станции Морская. Отменены пригородные поезда № 6071 Таганрог – Ростов, № 6301 Успенская – Таганрог, № 6302 Таганрог – Успенская, № 6501 Таганрог – Ростов, № 6507 Таганрог – Ростов, № 6303 Успенская – Ростов, № 6304 Таганрог – Успенская.
На три часа задержан поезд № 805 «Ласточка» Таганрог – Новороссийск.