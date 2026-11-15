До станции Морская сократили движение 14 поездов «Ростов-Таганрог»
В Ростовской области движение 14 поездов из Ростова в Таганрог сократили до станции Морская. В обратном направлении отправление пригородных поездов осуществляется со станции Морская. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Отменены пригородные поезда № 6071 Таганрог – Ростов, № 6301 Успенская – Таганрог, № 6302 Таганрог – Успенская, № 6501 Таганрог – Ростов, № 6507 Таганрог – Ростов, № 6303 Успенская – Ростов, № 6304 Таганрог – Успенская.
На три часа задержан поезд № 805 «Ласточка» Таганрог – Новороссийск.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге в результате атаки БПЛА погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения.
Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Беспилотники повредили участок трассы в Неклиновском районе и пять автомобилей (один из них находился на стоянке АЗС). Речь идет о трассе Р-280 «Новороссия». Обломки БПЛА повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути. На месте работают экстренные службы. На время, пока движение через мост перекрыто, автомобили направляются через Таганрог и село Покровское.
В Таганроге повреждения получила электроподстанция, что обесточило линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено. Еще одна электроподстанция вышла из строя в квартале Шубин. Возникло возгорание. Спецслужбы уже занимаются ликвидацией последствий.
Обломки дронов повредили контактную сеть на перегоне Неклиновка – Марцево. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Отменили следующие маршруты: №6071 Таганрог – Ростов (отправление 04:34), №6301 Успенская – Таганрог (отправление 04:50) и №6302 Таганрог – Успенская (отправление 06:44).