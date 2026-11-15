Задержан подросток, устроивший диверсию на железной дороге в Кузбассе

По информации ведомства, 1 сентября молодой человек поджег шкаф магистральной связи на железной дороге в Новокузнецке. Как информирует Telegram-канал транспортной полиции Сибири, парень стал жертвой обмана в интернете. Неизвестные связались с ним через сайт знакомств и, представившись силовиками, склонили к диверсии. Получив от них инструкции, подросток купил горючие материалы, приехал по указанным координатам и поджег оборудование.