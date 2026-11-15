Задержан подросток, устроивший диверсию на железной дороге в Кузбассе
В Новокузнецке правоохранители задержали 15-летнего подростка, обвиняемого в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По информации ведомства, 1 сентября молодой человек поджег шкаф магистральной связи на железной дороге в Новокузнецке. Как информирует Telegram-канал транспортной полиции Сибири, парень стал жертвой обмана в интернете. Неизвестные связались с ним через сайт знакомств и, представившись силовиками, склонили к диверсии. Получив от них инструкции, подросток купил горючие материалы, приехал по указанным координатам и поджег оборудование.
В полиции отметили, что возгорание не повлияло на безопасность и график движения поездов.