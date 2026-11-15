Над Таганрогом, Ростовом и семью районами Дона уничтожили около 50 БПЛА
Над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области сбили около 50 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Атаку, помимо указанных городов, отразили в Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском районах.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге в результате атаки БПЛА погиб местный житель — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения.
Пострадавшие — трое мужчин и женщина — были ранены в результате падения обломков дронов на их автомобили. Они находились на трассе и АЗС. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Беспилотники повредили участок трассы в Неклиновском районе и пять автомобилей (один из них находился на стоянке АЗС). Речь идет о трассе Р-280 «Новороссия». Обломки БПЛА повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути. На месте работают экстренные службы. На время, пока движение через мост перекрыто, автомобили направляются через Таганрог и село Покровское.
В Таганроге повреждения получила электроподстанция, что обесточило линии от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено. Еще одна электроподстанция вышла из строя в квартале Шубин. Возникло возгорание. Спецслужбы уже занимаются ликвидацией последствий.