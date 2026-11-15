В Миассе завели дело после гибели местной жительницы в пожаре

По данным следствия, днем 14 ноября в одном из домов села Черновского начался пожар. В результате происшествия погибла 43-летняя местная жительница. Ее детей в возрасте 11 и 16 лет госпитализировали. Несовершеннолетние находятся с отцом, их собираются транспортировать в областной ожоговый центр. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа из неисправного баллона.