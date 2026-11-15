Победа над «Нефтехимиком» позволила «Авангарду» подняться на 3-е место «Востока»

«Мы знали, что будет важная игра. Хотелось эту выездную серию закончить на мажорной ноте, особенно после игры в Минске (там омичи проиграли со счетом 0:4, – Ъ). В прошлых матчах с «Нефтехимиком» у нас не очень получались третьи периоды, мы с ребятами договорились, чтобы изменить эту тенденцию»,— прокомментировал итог встречи главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по khl.ru).