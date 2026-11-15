Победа над «Нефтехимиком» позволила «Авангарду» подняться на 3-е место «Востока»
Омский «Авангард» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ. Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:1. Счет на 18-й минуте открыл нападающий команды хозяев Герман Точилкин, в дальнейшем забивали исключительно игроки «Авангарда». У омичей отличились Семен Чистяков (31 мин.), Александр Волков (31 мин.), Константин Окулов (50 мин.), Василий Пономарев (51 мин.) и Егор Афанасьев (53 мин.). Победа над «Нефтехимиком» позволила «Авангарду» подняться на 3-е место Восточной конференции КХЛ.
«Мы знали, что будет важная игра. Хотелось эту выездную серию закончить на мажорной ноте, особенно после игры в Минске (там омичи проиграли со счетом 0:4, – Ъ). В прошлых матчах с «Нефтехимиком» у нас не очень получались третьи периоды, мы с ребятами договорились, чтобы изменить эту тенденцию»,— прокомментировал итог встречи главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по khl.ru).
После выездной серии ястребы возвращаются на родную арену. 18 ноября «Авангард» примет владивостокский «Адмирал».