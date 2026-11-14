Завтра в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег
Днем температура составит до +5 градусов
В воскресенье, 15 ноября, в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха составит от +1 до +5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью температура составит от +1 до +3 градусов, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 7 до 12 м/с. Ночью местами ожидаются порывы от 15 до 20 м/с.
В Казани днем прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 7 до 12 м/с.