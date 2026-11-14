«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» со счетом 1:5
Нижнекамцы остаются на втором месте в Восточной конференции
Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева открыли счет благодаря шайбе Германа Точилкина, после чего пропустили пять безответных голов.
У «Нефтехимика» 31 очко и второе место в Восточной конференции. «Авангард» после победы набрал 30 очков и поднялся на третью строчку.
Следующий матч нижнекамцы проведут дома 17 ноября против минского «Динамо».