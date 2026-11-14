Известному ульяновскому предпринимателю Сергею Куркову предъявили обвинение

Официальных сообщений полиции по этому уголовному делу нет. В УМВД информацию об уголовном деле в отношении Сергея Куркова не опровергают, но и не комментируют. По данным источников «Ъ-Волга», следствие считает, что директор компании «Универсал» (вывоз твердых коммунальных отходов) Андрей Маняков и совладелец компании Сергей Курков в период с 2019 года по 2021 год мошенническим путем получали от потребителей за услуги вывоза отходов излишние средства, а «затем деньги, похищенные у населения, отмывали через договоры по транспортировке отходов». Обвиняемые вину не признают.