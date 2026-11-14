Известному ульяновскому предпринимателю Сергею Куркову предъявили обвинение
В субботу стало известно, что известному ульяновскому предпринимателю, владельцу и совладельцу целого ряда компания, работающих в сферах медицины, строительства, недвижимости и обращения с отходами Сергею Куркову предъявлено обвинение.
Господина Куркова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в сфере обращения с отходами (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Расследование ведет следственное управление УМВД РФ по Ульяновской области.
Официальных сообщений полиции по этому уголовному делу нет. В УМВД информацию об уголовном деле в отношении Сергея Куркова не опровергают, но и не комментируют. По данным источников «Ъ-Волга», следствие считает, что директор компании «Универсал» (вывоз твердых коммунальных отходов) Андрей Маняков и совладелец компании Сергей Курков в период с 2019 года по 2021 год мошенническим путем получали от потребителей за услуги вывоза отходов излишние средства, а «затем деньги, похищенные у населения, отмывали через договоры по транспортировке отходов». Обвиняемые вину не признают.
По информации «Ъ-Волга», в субботу Железнодорожный районный суд Ульяновска избрал Сергею Куркову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему, в частности, запрещено покидать свое жилье в ночное время.
В ноябре 2023 года Сергей Курков уже был приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом 8 млн руб. за дачу взятки 2 млн руб. региональному министру здравоохранения за принятие положительного решения по закупкам медоборудования в интересах его компании. Обвиняемый вину не признал. В феврале этого года Сергей Курков вышел на свободу по УДО.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», компания «Универсал» по договорам с региональным оператором в зоны №2 террсхемы обращения ТКО — компанией «Контракт плюс» (до июля 2024 года совладельцем компании был Сергей Курков) выполняла работы по вывозу ТКО от населения и юрлиц. Теперь без объяснения причин через суд региональное минимущества лишило компанию аренды земельного участка под полигоном ТКО (который по проекту должен был действовать до 2044 года и считался крупнейшим в регионе), после чего компания потеряла статус регоператора. Но до назначения нового продолжала исполнение обязанностей по организации вывоза и утилизации ТКО. В августе этого года владельцу компании Андрею Полежаеву и бывшему соучредителю Олегу Полетаеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По версии следствия, в период с 2021 года по 2026 год обвиняемые отправляли в региональное агентство по тарифам отчеты с завышенными данными затрат и незаконно получили около 300 млн руб. Обвиняемые вину не признают.
По данным «Ъ-Волга», в пятницу компании «Универсал» и «Контракт плюс» известили органы власти о том, что из-за действий силовиков, которые изъяли в «Универсале» документацию вместе с путевыми листами и даже талонами на бензин, мусоровозы более не могут выйти на линию, в связи с чем в Ульяновске возникла угроза мусорного коллапса. Получить комментарии регионального министерства строительства и ЖКХ в пятницу и субботу не удалось.