В Венгрии обнаружили почти 18 млн евро в лесу по делу экс-министра

В Венгрии в рамках расследования коррупционного дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака изъяли наличные на сумму почти 18 млн евро. Деньги нашли в лесных массивах, хозяйственных и складских помещениях, жилых домах и спрятанных сейфах. Об этом сообщило Управление по возврату и защите активов (NVVH).