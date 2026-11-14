В Венгрии обнаружили почти 18 млн евро в лесу по делу экс-министра
В Венгрии в рамках расследования коррупционного дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака изъяли наличные на сумму почти 18 млн евро. Деньги нашли в лесных массивах, хозяйственных и складских помещениях, жилых домах и спрятанных сейфах. Об этом сообщило Управление по возврату и защите активов (NVVH).
По данным ведомства, обыски продолжались два дня. За это время следователи обнаружили свыше 5 млрд форинтов (около 13,8 млн евро), еще примерно 2,7 млн евро и $1,3 млн. Все изъятые средства передали в распоряжение государственного казначейства.
Господина Шестака подозревают в получении взяток. Его задержали 28 сентября после того, как парламент лишил его депутатской неприкосновенности. В конце октября суд постановил продлить содержание бывшего министра под стражей еще на три месяца.