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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Чувашии местный житель утонул в техническом водоеме

В деревне Нижнее Буяново Шемуршинского муниципального округа Чувашии в техническом водоеме утонул 60-летний местный житель. Об этом сообщило республиканское управление СК России.
На место выехал следователь Батыревского межрайонного следственного отдела. При осмотре тела видимых повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Авторы

  • Анар Зейналов