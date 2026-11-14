В Чувашии местный житель утонул в техническом водоеме
В деревне Нижнее Буяново Шемуршинского муниципального округа Чувашии в техническом водоеме утонул 60-летний местный житель. Об этом сообщило республиканское управление СК России.
На место выехал следователь Батыревского межрайонного следственного отдела. При осмотре тела видимых повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.