Выдано разрешение на строительство пермского крематория
АО «Пермский региональный оператор ТКО» получило разрешение на строительство крематория на территории Северного кладбища в Перми. Об этом свидетельствует информация в реестре выданных разрешений на строительство. Объект будет расположен по адресу ул. Красноборская, 189.
В 2024 году инициатором проекта строительства крематория в Перми выступило АО «Региональный оператор ТКО» (100% акций в госсобственности). Проект получил статус приоритетного в 2025 году, в 2026 году было выдано положительное заключение госэкспертизы и заключены договоры на техприсоединение. В мае 2026 года добавился второй инициатор — созданное в 2025 году ООО «Пермский крематорий», которое контролирует АО «Корпорация развития Пермского края». Директором ООО является Кирилл Парфинчук.
Объем инвестиций в проект составляет 377 млн руб. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. В его рамках будет построено 4 печи. Первый этап — две печи, рассчитанные на 7,5 тыс. кремаций в год.
«Следующий этап – подготовка технического задания и конкурсной документации и поиск подрядчика на строительно-монтажные работы. Мероприятия по подготовке площадки начнется в этом году», - сообщили «Ъ-Прикамье» в АО «Корпорация развития Пермского края».