Выдано разрешение на строительство пермского крематория

В 2024 году инициатором проекта строительства крематория в Перми выступило АО «Региональный оператор ТКО» (100% акций в госсобственности). Проект получил статус приоритетного в 2025 году, в 2026 году было выдано положительное заключение госэкспертизы и заключены договоры на техприсоединение. В мае 2026 года добавился второй инициатор — созданное в 2025 году ООО «Пермский крематорий», которое контролирует АО «Корпорация развития Пермского края». Директором ООО является Кирилл Парфинчук.