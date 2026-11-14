Умер глава администрации губернатора Кировской области Алексей Комаров
Прощание пройдет 16 ноября в областном драматическом театре
Руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров умер вечером 13 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. Господину Комарову было 47 лет.
Он возглавлял администрацию с 2022 года. По словам господина Соколова, участвовал в работе фонда «За Вятку», организации гуманитарных конвоев и помощи военнослужащим и их семьям.
Алексей Комаров также входил в исполком Российского футбольного союза и участвовал в возрождении клуба «Динамо-Киров». Был награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Прощание состоится 16 ноября в 09:30 в Кировском областном драматическом театре. На 17 ноября запланированы церемония прощания и похороны в Костроме.