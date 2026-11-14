В Татарстане перевыполнили годовой план по вводу жилья
В республике сдали 3,23 млн квадратных метров
В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 102%: к 14 ноября сдано 3,23 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
В сфере индивидуального жилищного строительства введено более 2 млн кв. м жилья, то есть 106% плана. Это самый высокий показатель выполнения среди направлений жилищного строительства.
В коммерческом сегменте сданы 116 многоквартирных домов общей площадью более 1,03 млн кв. м. План выполнен на 99%.
По программе социальной ипотеки завершено строительство 38 из 108 запланированных домов. Их суммарная площадь превышает 111 тыс. кв. м. Годовой план по объему ввода выполнен на 74%.