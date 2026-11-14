В Татарстане выручка аграриев от продажи молока сократилась на 15%

В Татарстане за январь—сентябрь 2026 года выручка от продажи молока сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост объемов реализации. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.