В Татарстане выручка аграриев от продажи молока сократилась на 15%
Причиной стало снижение закупочных цен при росте объемов реализации
В Татарстане за январь—сентябрь 2026 года выручка от продажи молока сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост объемов реализации. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
По словам министра, причиной стало снижение закупочных цен более чем на 7 руб. В то же время производство молока в сельхозформированиях увеличилось на 75 тыс. тонн. На Кайбицкий, Мензелинский и Кукморский районы пришлось 71% общего прироста.
При этом в 18 районах отмечена отрицательная динамика. По данным министерства, она связана преимущественно с сокращением поголовья коров, снижением продуктивности и особенностями содержания и кормления.
Всего за девять месяцев выручка от реализации сельхозпродукции составила 148 млрд руб. Из них 100,5 млрд руб., или 68%, пришлось на животноводство. Увеличение объемов продаж молока и мяса свиней принесло дополнительно более 2,2 млрд руб.