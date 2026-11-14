Карелия вошла в число регионов-лидеров РФ по размеру средних пенсий в октябре
В 12 российских субъектах средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей по итогам октября 2026 года. Информацией об этом поделился Соцфонд РФ.
В число регионов-лидеров вошла Республика Карелия. Здесь средний размер пенсии составил 31,1 тысячи рублей.
На первое место с приличным отрывом вышла Чукотка — 42,2 тысячи рублей. Далее следуют Магаданская область (37,8 тысячи), Камчатка (37,7 тысячи), Ханты-Мансийский АО (37,2 тысячи), Ямало-Ненецкий АО (36,6 тысячи), Ненецкий АО (39 тысяч), Мурманская (34,4 тысячи), Сахалинская (33,9 тысячи) и Архангельская (31,8 тысячи) области, Якутия (33,8 тысячи), Коми (32,4 тысячи).
По показателю среднего размера пенсии в число регионов-лидеров не вошел Петербург. В целом по России средняя пенсия в октябре равнялась 25 481 рублю. Показатель рассчитывали как отношение общей суммы назначенных пенсий к числу пенсионеров.