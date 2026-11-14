«Крайжилкомресурс» увеличил стоимость контракта на вывоз отходов из Сочи на 50%
Региональный оператор «Крайжилкомресурс» повторно объявил торги на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в Сочи и федеральной территории Сириус. Начальная стоимость контракта составляет 3,512 млрд руб. Извещение о закупке опубликовали 13 ноября в Единой информационной системе закупок.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 30 ноября. Итоги торгов планируют подвести 1 декабря.
Предыдущая закупка с начальной стоимостью 2,302 млрд руб. не состоялась. На нее не поступило ни одной заявки. В новом конкурсе стоимость контракта увеличили более чем на 50%. Это связано с расширением перечня работ: теперь подрядчик должен не только транспортировать отходы, но и собирать их.
Согласно условиям закупки, за год исполнителю предстоит вывезти около 346 тыс. тонн мусора. В этот объем входит и крупногабаритный мусор. В среднем подрядчику потребуется собирать и перевозить около 950 тонн отходов в сутки.
Мусор необходимо будет доставлять на полигон в Белореченском районе. Для выполнения работ подрядчику потребуется не менее 150 единиц специальной техники. В том числе в его распоряжении должны быть 132 мусоровоза.