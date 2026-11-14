«Крайжилкомресурс» увеличил стоимость контракта на вывоз отходов из Сочи на 50%

Предыдущая закупка с начальной стоимостью 2,302 млрд руб. не состоялась. На нее не поступило ни одной заявки. В новом конкурсе стоимость контракта увеличили более чем на 50%. Это связано с расширением перечня работ: теперь подрядчик должен не только транспортировать отходы, но и собирать их.