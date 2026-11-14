«Нагрузка на оставшихся водителей возрастет»

Прежде чем внедрять данные инициативы, нужно проанализировать чужой опыт. В частности, в Санкт-Петербурге прошлой осенью ввели запрет для мигрантов по патентам на работу в розничной торговле, парикмахерских, салонах красоты, фитнес-индустрии, а также таксистами и курьерами. Из-за того, что количество активных водителей сократилось, а спрос на поездки никуда не делся, стоимость услуг такси там выросла на 10—30%. Зарплатные предложения для водителей в регионе за год поднялись на 13%. Подобные ограничения действуют в 56 субъектах. Добавлю, что инвесторы сейчас предпочитают вкладывать деньги в бизнес такси в других странах.