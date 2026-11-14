«Нагрузка на оставшихся водителей возрастет»
Денис Поддубский — о предложении ограничить работу мигрантов в такси в Удмуртии
Минтруд предложил ограничить возможность нанимать мигрантов на работу в такси и в сфере аренды легковых автомобилей с водителем в Удмуртии и еще семи регионах страны. Ограничения не затронут граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также иностранцев с ВНЖ или разрешением на временное проживание. Проект постановления в конце октября одобрила Российская трехсторонняя комиссия. Сейчас документ должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин. О том, как ограничения скажутся на рынке такси в Удмуртии, «Ъ-Удмуртия» рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в республике Денис Поддубский.
«Инициатива накладывается на непростую финансовую ситуацию в отрасли. По данным опросов Общественного совета по развитию такси, 90% таксопарков открыто заявляли о падении прибыли из-за старения автопарка и роста цен на запчасти и ремонт автомобилей. В этих условиях сокращение числа водителей создает дополнительные риски — увеличиваются время простоя машин, издержки на привлечение и удержание действующих водителей и, как следствие, снижаются объемы выполняемых заказов.
Запрет на наем иностранных граждан для работы в такси и в сфере обслуживания уже был принят в других странах, например в Таиланде, Грузии и странах Персидского залива. По закону о трудоустройстве иностранцев там действует официальный перечень закрытых профессий, и значительная его часть — именно сфера услуг. Это часть политики по “национализации” рабочей силы.
Запрет носит явно протекционистский характер и направлен на защиту рынка труда для местных водителей.
Прежде чем внедрять данные инициативы, нужно проанализировать чужой опыт. В частности, в Санкт-Петербурге прошлой осенью ввели запрет для мигрантов по патентам на работу в розничной торговле, парикмахерских, салонах красоты, фитнес-индустрии, а также таксистами и курьерами. Из-за того, что количество активных водителей сократилось, а спрос на поездки никуда не делся, стоимость услуг такси там выросла на 10—30%. Зарплатные предложения для водителей в регионе за год поднялись на 13%. Подобные ограничения действуют в 56 субъектах. Добавлю, что инвесторы сейчас предпочитают вкладывать деньги в бизнес такси в других странах.
Удмуртию это также затронет, но не сильно, так как доля иностранных граждан в сфере такси в республике значительно ниже, чем в некоторых других регионах и городах-миллионниках. По данным Общественного совета по развитию такси, в целом по стране мигранты составляют до 15% от общего числа водителей такси, но в крупных городах их доля может достигать 40%.
С точки зрения безопасности дорожного движения и обеления рынка коммерческих перевозок в целом — эффект от инициативы будет, но умеренным. Основная масса иностранных водителей в сфере такси работает не по трудовому договору.
В целом дефицит кадров в сфере услуг, не только в такси, — нормальное явление, которое носит больше сезонный характер. Обычно он проявляется в начале года, когда наблюдается естественное снижение заказов. Для республики это не будет катастрофой, но как в дальнейшем ограничение скажется на рынке — предсказать сложно. Как показывает логика рынка, при сокращении предложения нагрузка на оставшихся водителей возрастет, а запрет станет дополнительным фактором, который вызовет нехватку водителей».