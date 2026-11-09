Иностранцам в Удмуртии могут запретить работать в такси с 2027 года
Проект предусматривает запрет на наем иностранных работников в отрасли
Минтруд России предложил с 2027 года запретить работодателям в Удмуртии нанимать иностранных работников в такси и для аренды легковых автомобилей с водителем. Такая мера предусмотрена проектом постановления правительства РФ об ограничении привлечения иностранной рабочей силы.
Согласно пункту 17 документа, аналогичный запрет предлагается установить для городских и пригородных пассажирских перевозок, автомобильного грузового транспорта и выращивания овощей.
Ограничения на наем иностранцев в такси также предлагается ввести в семи регионах: Мордовии, Татарстане, Чувашии, Свердловской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также Еврейской автономной области. В Калужской области проект предусматривает запрет на привлечение иностранных работников к курьерской деятельности.
В пояснительных материалах к проекту среди оснований для ограничений упоминаются нарушения правил дорожного движения, незаконная предпринимательская деятельность в сфере такси и уклонение нарушителей от исполнения административных наказаний. В частности, в Мордовии за 2024–2025 годы зарегистрировали 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть из них закончились гибелью людей. Эти данные приведены со ссылкой на региональное МВД.
Проект постановления был одобрен Российской трехсторонней комиссией в конце октября. Теперь документ должен пройти дальнейшее утверждение и быть подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. В случае принятия ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года.
При этом предлагаемые ограничения не распространяются на всех иностранцев. В частности, они не затронут граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство.