Иностранцам в Удмуртии могут запретить работать в такси с 2027 года

В пояснительных материалах к проекту среди оснований для ограничений упоминаются нарушения правил дорожного движения, незаконная предпринимательская деятельность в сфере такси и уклонение нарушителей от исполнения административных наказаний. В частности, в Мордовии за 2024–2025 годы зарегистрировали 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть из них закончились гибелью людей. Эти данные приведены со ссылкой на региональное МВД.