Непечатные выражения

Полиграфисты заявляют о новом кризисе в отрасли: издатели начинают все активнее печататься в Китае из-за дефицита необходимых материалов в России, а отраслевые компании вынуждены сокращать штат примерно на 30%. Крупнейший игрок на рынке — «Просвещение» — урезал объем заказов у типографий в 2026 году на 25–30%. Улучшению ситуации на рынке может способствовать возвращение объемов выпуска учебной литературы к прежним значениям, считают участники отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Книжная полиграфия переживает самый тяжелый год за последние десять лет, рассказал на отраслевой конференции «Книжный рынок России-2026» в рамках Московской международной книжной ярмарки 3 сентября гендиректор издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев. Книжные издательства начали активно печататься в китайских типографиях. О планах переноса печати части тиражей в Китай ранее уже заявляло издательство «Росмэн», писали РБК.

На решение издателей повлиял дефицит материалов для отделки книг, включая лаки, краски и другие расходники, необходимые для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев.

В результате в 2026 году типографии сократили персонал примерно на 30%, а сменность работы переходит с круглосуточной на двух- и трехсменный режим, уточнил Павел Арсеньев. Также многие поставщики оборудования требуют минимум 50% предоплаты перед поставкой запчастей, отметил гендиректор типографии «Папирус», президент Союза полиграфических предприятий Ильяз Муслимов: «Иногда даже 100%». Кроме того, после атак БПЛА на склады Wildberries (уничтожено 14–15 млн тиражей, общий ущерб оценивается в 6 млрд руб.) книгоиздатели стали более взвешенно оценивать размеры необходимых тиражей, а некоторые — даже сокращать количество выпускаемых новинок (см. “Ъ” от 21 августа).

Также заметно для типографий сократился объем заказов от издательства «Просвещение» (является крупнейшим издателем учебной литературы в России и одним из крупнейших книгоиздателей в целом) — на 25%, а всей учебной литературы — на 30%, уточнил Павел Арсеньев. Представитель АО «Издательство "Высшая школа"» (принадлежат Тверской и Смоленский полиграфические комбинаты) подтвердил “Ъ” сокращение объемов выпуска учебной литературы, назвав оценку господина Арсеньева корректной.

В «Просвещении» “Ъ” сообщили, что распределение объемов между полиграфическими площадками меняется в зависимости от параметров производственной политики компании, таких как экономика, тиражность, количество наименований в плане печати, сезонность производства, загрузка производственных площадок и др. «Еще в конце прошлого года мы изменили сезонность производства таким образом, что основной объем товарного запаса был сформирован еще до августа. Такой подход обеспечивает более равномерное и своевременное выполнение заказов государственных и частных заказчиков»,— сказал представитель издательства.

В целом в России уже несколько лет сохраняется дефицит полиграфических мощностей. В 2021 году он настолько обострился, что типографии могли «диктовать условия издателям» (см. “Ъ” от 3 сентября 2021 года). Однако после начала конфликта на Украине появились серьезные проблемы с мелованной бумагой, ранее закупаемой за рубежом, расходниками, техникой и запчастями к ней из-за санкций (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года).

Положение полиграфистов усугубили устаревающее оборудование и отсутствие инвестиций.

«Улучшению ситуации на рынке могут способствовать возвращение объемов выпуска учебной литературы к прежним значениям и ситуация, при которой размещение заказов в Китае станет более затратным»,— считает представитель АО «Издательство "Высшая школа"».

Юлия Юрасова