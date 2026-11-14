Просроченная задолженность по зарплате на Дону достигла 2,35 млн рублей
Просроченная задолженность по заработной плате в Ростовской области на конец сентября 2026 года составила 2,35 млн руб. За месяц она увеличилась в 14,7 раза. На конец сентября прошлого года задолженности по зарплате в регионе не фиксировалось. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
По данным мониторинга, просроченную зарплату на конец сентября не получили 68 работников. Годом ранее таких сотрудников в статистике не было.
Вся зафиксированная задолженность приходится на обрабатывающие производства. В сентябре она составляла 2,35 млн руб. В остальных представленных в мониторинге отраслях просроченной задолженности не указано. В их числе сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, энергетика, водоснабжение и водоотведение, строительство, транспорт, торговля, образование, здравоохранение, научные исследования и культура.