Просроченная задолженность по зарплате на Дону достигла 2,35 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в Ростовской области на конец сентября 2026 года составила 2,35 млн руб. За месяц она увеличилась в 14,7 раза. На конец сентября прошлого года задолженности по зарплате в регионе не фиксировалось. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».