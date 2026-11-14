Гражданскую оборону в Волгоградской области будет курировать Николай Патрин

Николай Патрин окончил Волгоградский госуниверситет, служил в Вооруженных силах. В 2007 году стал ведущим специалистом администрации поселка Средняя Ахтуба, затем работал заместителем главы администрации Фрунзенского сельского поселения. В 2014-м возглавил населенный пункт, а с 2019 года руководил Среднеахтубинским районом.