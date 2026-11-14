Гражданскую оборону в Волгоградской области будет курировать Николай Патрин
12 ноября он досрочно оставил пост главы Среднеахтубинского района
Заместителем председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области назначен Николай Патрин. Он будет курировать вопросы гражданской обороны, сообщили в облкомбезопасности.
12 ноября господин Патрин досрочно покинул пост главы Среднеахтубинского района, депутаты районной думы проголосовали за прекращение его полномочий в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности главы Среднеахтубинского района назначен первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Вайнбендер.
Николай Патрин окончил Волгоградский госуниверситет, служил в Вооруженных силах. В 2007 году стал ведущим специалистом администрации поселка Средняя Ахтуба, затем работал заместителем главы администрации Фрунзенского сельского поселения. В 2014-м возглавил населенный пункт, а с 2019 года руководил Среднеахтубинским районом.