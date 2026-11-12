Глава Среднеахтубинского района Николай Патрин покинул пост

В конце сентября 2026 года полномочия сложил глава Кумылженского района Валерий Денисов. Он подписал контракт с добровольческим подразделением отряда «БАРС» и отправился в зону СВО. А в конце декабря прошлого года в отставку ушли сразу четыре главы районов: Фроловского — Владимир Шкарупелов, Ольховского — Алексей Солонин, Старополтавского — Александр Мелкумов и Палласовского — Вячеслав Толмачев. Позже все они получили новые назначения в региональных органах власти.