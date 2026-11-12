Глава Среднеахтубинского района Николай Патрин покинул пост
В связи с переходом на новую работу
Депутаты Среднеахтубинской районной думы 12 ноября проголосовали за отставку главы муниципалитета Николая Патрина. Он переходит на новую работу, сообщили в облкомтерполитики. Обязанности главы района будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Вайнбендер.
Господин Патрин возглавлял район с декабря 2019 года. Вице-губернатор Геннадий Шевцов положительно оценил его деятельность и по поручению главы региона Андрея Бочарова вручил ему Почетный знак Волгоградской области «За безупречную службу Волгоградской области» I степени.
О решении оставить пост чиновник сообщил в соцсетях. О новом месте работы он говорить не стал, пообещав, что «завтра все узнают».
Николай Патрин родился в 1982 году, окончил Волгоградский госуниверситет. В Среднеахтубинском районе он работает с 2006 года: начинал ведущим специалистом администрации поселка Средняя Ахтуба, семь лет назад возглавил район.
В конце сентября 2026 года полномочия сложил глава Кумылженского района Валерий Денисов. Он подписал контракт с добровольческим подразделением отряда «БАРС» и отправился в зону СВО. А в конце декабря прошлого года в отставку ушли сразу четыре главы районов: Фроловского — Владимир Шкарупелов, Ольховского — Алексей Солонин, Старополтавского — Александр Мелкумов и Палласовского — Вячеслав Толмачев. Позже все они получили новые назначения в региональных органах власти.