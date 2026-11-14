Бензин в Челябинской области подорожал за неделю на 12 копеек за литр
Средняя стоимость автомобильного топлива в Челябинской области по состоянию на 9 ноября составила 68,57 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата. Это на 12 копеек дороже, чем неделей ранее.
Согласно статистике, литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области на 2 ноября стоил в среднем 64,54 руб. (+74 коп.), АИ-95 — 70,78 руб. (+8 коп.). Цена на высокооктановое топливо (АИ-98 и выше) составила 100,6 руб. (-1,2 руб.). Средняя стоимость дизельного топлива в регионе составила 82,39 руб. за литр (+47 коп.).
Средняя стоимость топлива в России на 9 ноября составила 74,11 руб. за литр, в том числе бензин АИ-92 — 70,01 руб., бензин АИ-95 — 76,29 руб., бензин АИ-98 и выше — 103,97 руб., дизельное топливо — 86,63 руб. за литр.