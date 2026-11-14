В Челябинской области в ДТП погибла пассажирка

По предварительным данным, вечером 13 ноября 61-летний водитель Lada Granta во время снегопада не справился с управлением на дороге Бишкиль — Варламово. Из-за заноса автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Lada Granta под управлением 18-летнего юноши. В результате ДТП 70-летняя пассажирка первой машины погибла на месте. Водители и два пассажира второго автомобиля в возрасте 18 лет и 21 года доставлены в больницу.