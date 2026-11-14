Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД Романову и Егорову
Московский городской суд, отклонив жалобы защиты, оставил в силе приговор Басманного суда по уголовному делу бывшим начальнику дирекции по строительству сетей связи ОАО РЖД Алексея Романова и его первому заместителю Сергея Егорова. Они были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получили по семь лет колонии общего режима.
В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что в 2016 году ОАО РЖД заключены договоры с ООО «ПСК “Ремпуть”» на производство строительно-монтажных работ по укладке верхнего строения пути на участке Междуреченск—Тайшет Красноярской железной дороги на сумму более 1,6 млрд руб. РЖД осуществило авансовые платежи в размере более 751 млн руб. Однако предусмотренные контрактом работы подрядной организацией в полном объеме не выполнены, а часть неотработанных авансов заказчику не возвращена.
ФСБ и Следственный комитет РФ установили, что фигуранты злоупотребляли своими должностными полномочиями в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации железнодорожного направления Кузбасс—Дальневосточный транспортный узел, причинив ущерб на сумму более 350 млн руб. Он был взыскан с фигурантов в полном объеме.