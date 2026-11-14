Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД Романову и Егорову

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что в 2016 году ОАО РЖД заключены договоры с ООО «ПСК “Ремпуть”» на производство строительно-монтажных работ по укладке верхнего строения пути на участке Междуреченск—Тайшет Красноярской железной дороги на сумму более 1,6 млрд руб. РЖД осуществило авансовые платежи в размере более 751 млн руб. Однако предусмотренные контрактом работы подрядной организацией в полном объеме не выполнены, а часть неотработанных авансов заказчику не возвращена.