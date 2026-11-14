«Главная цель изменений — не искажать реальную нуждаемость семей»
Юрист Виктория Ошуева — о новых правилах признания малоимущими на Кубани
В Краснодарском крае расширили перечень выплат, которые не учитываются при оценке доходов граждан для признания малоимущими и постановки на жилищный учет. Соответствующие поправки внесены в региональный закон от 29 декабря 2009 года по инициативе краевой прокуратуры. Из расчета среднедушевого дохода исключили, в частности, выплаты за государственные награды, помощь при чрезвычайных обстоятельствах, а также ряд выплат участникам специальной военной операции и членам семей погибших военнослужащих. Эксперт юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева считает, что изменения позволят семьям, которые прежде формально превышали порог дохода из-за получения целевой социальной помощи, претендовать на статус малоимущих и на жилье по договору социального найма.
«Принципиальное изменение заключается в расширении перечня доходов, которые не включаются в расчет среднедушевого дохода семьи. Ранее любые денежные поступления, не имеющие прямого целевого характера (например, на покупку медикаментов), могли учитываться как доход и повышать средний показатель, из-за чего семья теряла право на статус.
Изменения, закрепленные законом Краснодарского края от 9 ноября 2026 года №5595-КЗ, распространяются на всех фактических получателей перечисленных выплат, проживающих на территории региона. Нормы не ограничивают круг лиц только отдельными подкатегориями, а применяются ко всем гражданам, чей доход для оценки нуждаемости теперь формируется без учета этих сумм.
Главная цель изменений — не искажать реальную нуждаемость семей, так как указанные выплаты носят целевой характер.
Поправки напрямую упрощают постановку на жилищный учет. Согласно статье 49 Жилищного кодекса РФ, для получения жилья по договору социального найма гражданин должен быть признан не только нуждающимся в жилье, но и малоимущим. Если из-за учета наградных денег или помощи при ЧС доход семьи превышал установленный порог (обычно — прожиточный минимум на душу населения в регионе), в постановке на учет отказывали. Теперь эти барьеры снимаются.
Семьи, которым ранее отказывали именно по причине превышения дохода из-за указанных социальных выплат, смогут повторно претендовать на предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Законодательство не имеет обратной силы в части автоматического пересмотра ранее вынесенных отказов о признании граждан малоимущими, однако граждане обладают правом на повторное обращение. Лица, получившие отказ в признании малоимущими до 9 ноября 2026 года, могут подать новое заявление. Органы социальной защиты обязаны будут рассчитать их доход уже по новым правилам, исключив упомянутые выплаты. Пересмотреть старое решение в административном порядке (по заявлению о пересмотре в связи с изменением законодательства) сложнее, так как на момент принятия решения орган действовал законно. Поэтому наиболее эффективный путь — подача нового пакета документов».