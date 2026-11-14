«Главная цель изменений — не искажать реальную нуждаемость семей»

В Краснодарском крае расширили перечень выплат, которые не учитываются при оценке доходов граждан для признания малоимущими и постановки на жилищный учет. Соответствующие поправки внесены в региональный закон от 29 декабря 2009 года по инициативе краевой прокуратуры. Из расчета среднедушевого дохода исключили, в частности, выплаты за государственные награды, помощь при чрезвычайных обстоятельствах, а также ряд выплат участникам специальной военной операции и членам семей погибших военнослужащих. Эксперт юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева считает, что изменения позволят семьям, которые прежде формально превышали порог дохода из-за получения целевой социальной помощи, претендовать на статус малоимущих и на жилье по договору социального найма.