Из-за обрушения моста под Архангельском задерживаются поезда через Ярославль
Три пассажирских поезда, следующие из Воркуты и Лабытнанги в Москву через Ярославль, задерживаются из-за обрушения железнодорожного моста в Архангельской области. Об этом сообщила Северная железная дорога.
Утром 10 ноября на перегоне Черёмуха — Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. После этого с рельсов сошли вагоны грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено, к месту направили восстановительные поезда.
На станции Виледь задерживаются пассажирские поезда № 41 Воркута — Москва, № 21 Лабытнанги — Москва и № 375 Воркута — Москва. Еще четыре состава, в том числе № 22 Москва — Лабытнанги и № 376 Москва — Воркута, остановились на станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный. Всего из-за происшествия задержаны восемь поездов.
Для перевозки пассажиров между станциями Котлас-Южный и Виледь организуют автобусы. Для дальнейшего следования подготовлены резервные составы.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров, в том числе при организации перевозки и пересадки на резервные поезда.