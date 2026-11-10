Из-за обрушения моста под Архангельском задерживаются поезда через Ярославль

На станции Виледь задерживаются пассажирские поезда № 41 Воркута — Москва, № 21 Лабытнанги — Москва и № 375 Воркута — Москва. Еще четыре состава, в том числе № 22 Москва — Лабытнанги и № 376 Москва — Воркута, остановились на станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный. Всего из-за происшествия задержаны восемь поездов.