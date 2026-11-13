«Трактор» проиграл «Северстали», ведя по ходу игры в три шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался в гостях с череповецкой «Северсталью».
В первом периоде челябинцы смогли трижды поразить ворота хозяев льда — отличились Андрей Светлаков, Борис Катчук и Максим Джиошвили. В начале второй двадцатиминутки форвард «Северстали» Егор Степанов отыграл одну шайбу. Вскоре Кирилл Танков сократил разрыв до минимума. А в начале третьего периода Томаш Грегуар сравнял счет.
В итоге судьба матча решалась за пределами основного времени. Однако и в овертайме командам не удалось определить победителя. В серии буллитов удачливее оказались игроки «Северстали». 4:3 — победа череповецкого клуба.