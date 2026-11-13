Челябинский ЧБК обыграл «Десну» в матче Суперлиги по баскетболу
В очередном мате регулярного чемпионата Суперлиги России по баскетболу челябинский ЧБК встречался на своей площадке с «Десной» из Брянкой области.
Первая половина матча сложилась удачно для хозяев, которые, выиграв обе четверти, обеспечили себе солидный задел — 49:36. Однако третью четверть выиграли уже гости — 20:13. Но в заключительном отрезке игры ЧБК вновь оказался сильнее — 23:11. В итоге — победа со счетом 85:67. Лучшими на площадке у челябинцев стали Джером Хантер (19 очков) и Максим Кондаков (15 очков).
ЧБК вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы Суперлиги, одержав в 9 проведенных матчах 8 побед.